​Galatasaray-Antalyaspor

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Mücadeleden dakikalar
9. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Radamel Falcao takımını öne geçiren golü attı: 1-0
18. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.
28. dakikada Mariano sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve topu içeriye çevirdi. Falcao tekte tamamladı ve golü buldu: 2-0
- İlk 11'ler
- Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao
- Antalyaspor: Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.
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