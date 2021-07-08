Spor Galatasaray Avrupadan bir kulüple iş birliği anlaşması imzalıyor
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Galatasaray Avrupa'dan bir kulüple iş birliği anlaşması imzalıyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yeni yönetimi, futbol takımının planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gündemde Avrupa'dan bir kulüple iş birliği anlaşması imzalamak var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Avrupadan bir kulüple iş birliği anlaşması imzalıyor
Fatih Terim ve Burak Elmas önceki günlerde Florya'da bir araya gelmişti.

Galatasaray'da önceki günlerde Florya'ya gelen Hagi ve Popescu'nun belgesel çekimleri için ziyarette bulunduğu belirtilmişti. Rumen basını bu ziyaretin perde arkasında Romanya ve Galatasaray arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi çalışması olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Rumen pazarında yeniden etkili olmak istediğinin altı çizilirken sarı kırmızılı kulübün Farul Constanta kulübüyle iş birliği anlaşması yapmasının beklendiği öne sürüldü.

  • Galatasaray ve Farul Constanta arasında yapılan görüşmelere göre iki kulüp arasında transfer önceliği ve genç oyuncu kiralanması gibi detayların olduğu belirtildi.

Ayrıca bu iş birliğinin göstergesi olarak iki takımın sezon öncesinde bir de hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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