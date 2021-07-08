Galatasaray Avrupa'dan bir kulüple iş birliği anlaşması imzalıyor

Fatih Terim ve Burak Elmas önceki günlerde Florya'da bir araya gelmişti.

Galatasaray'da önceki günlerde Florya'ya gelen Hagi ve Popescu'nun belgesel çekimleri için ziyarette bulunduğu belirtilmişti. Rumen basını bu ziyaretin perde arkasında Romanya ve Galatasaray arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi çalışması olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Rumen pazarında yeniden etkili olmak istediğinin altı çizilirken sarı kırmızılı kulübün Farul Constanta kulübüyle iş birliği anlaşması yapmasının beklendiği öne sürüldü.

Galatasaray ve Farul Constanta arasında yapılan görüşmelere göre iki kulüp arasında transfer önceliği ve genç oyuncu kiralanması gibi detayların olduğu belirtildi.

Ayrıca bu iş birliğinin göstergesi olarak iki takımın sezon öncesinde bir de hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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