Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Yayın havuzundan çıkarız"

GS TV'de konuşan Burak Elmas TFF ile ilgili sert ifadeler kullandı. Elmas Galatasaray'ın adil koşullarda herkesle mücadele edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Elmas'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Galatasaray değerleri hafife alınamaz. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Galatasaray, oyun adil olduğunda kiminle ve hangi koşullarda oynuyor olursa olsun kazanmayı hedefleyecektir. Zira biz biliyoruz ki Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır."

"Galatasaray, ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyük ve değerlidir"

"Biz, mevcut çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj veya ayrıcalık talep etmedik. Galatasaray, ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyük ve değerlidir. Galatasaray'ın değerleri bu tarz seviyesiz mücadelelerden ziyade yapıcı, ileriye götüren ve çözüm odaklı bir yaklaşımı gerektirir"

"Yapamazsanız gideceksiniz "

"Unutmasınlar ki, makamlar şereflidir ancak esas olan makamdan şeref almak değil makama şeref katmaktır. Yapamazsanız gideceksiniz. Yarından tezi yok TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her bir üyenin silkelenip kendine gelerek o koltukların temsil ettiği ağırlıkla davranmasını, bu olmayacaksa da acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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"Naklen yayın havuzundan çıkacağımızı ifade ediyorum"

Federasyonun naklen yayın havuzunu yönetemediğini iddia eden Burak Elmas "Türk futbolunun değerini günden güne eriten bu federasyonun ve kurullarının devamı halinde yaklaşmakta olan yayın ihalesine markamızı sokmama konusunda hazırlık yapıyoruz. Federasyonun yönetme iddiasının olup da yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlılığımızı açıkça ifade ediyorum"

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