SÜPER LİG

Galatasaray 'bay' olarak geçeceği haftayı lider kapatabilir

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından puan tablosunda ilginç bir ihtimal ortaya çıktı. Buna göre haftayı maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, ligin 12. haftasını lider tamamlayabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi ve 23 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin bu sürpriz puan kaybının ardından haftayı bay geçecek olan Galatasaray'ın liderlik ihtimali ortaya çıktı.

Buna göre Beşiktaş, bugün Alanyaspor'u 3 farklı mağlup ederse sarı kırmızılılar 12. haftayı maç yapmadığı halde lider kapatabilir.

Öte yandan Alanyaspor'un da puan yada puanlar alması halinde Akdeniz temsilcisi 12. haftayı lider kapatmış olacak.

Süper Lig'de Alanyaspor-Beşiktaş maçı öncesinde puan durumu şu şekilde oluştu;


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