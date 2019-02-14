UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Benfica maçına scout akını olacak. Avrupa'nın dev kulüpleri, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Benfica'lı Joao Felix'i İstanbul'da oynanacak maçta tribünden takip edecek.
19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplerin başında Real Madrid, Manchester United ve Barcelona geliyor.
Atletico Madrid, Juventus, Milan, West Ham ve Borussia Dortmund'un gözlemcilerinin de Joao Felix'i Galatasaray maçında izleyeceği bildirildi.
- Forvet arkasının yanı sıra sol kanatta da görev alabilen Felix, bu sezon oynadığı 23 resmi maçta 9 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
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