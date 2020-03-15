Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 50'ye yükseltirken, Beşiktaş ise 44 yaptı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray’ın bu sezonki İstanbul derbilerini tamamladı

Süper Lig’in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, bu sezonki İstanbul derbilerini tamamladı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar ile bu sezon iki kez berabere kaldı. Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Evindeki yenilmezliğini 8’e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyum’daki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir’e mağlup olmuştu. Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılar evindeki yenilmezliğini 8 müsabakaya çıkardı. Fatih Terim’in öğrencileri bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı.

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta kaptan Burak Yılmaz, 86. dakikada Marcao’ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Bu sezon 5. haftada oynanan Başakşehir, 7. haftadaki Alanyaspor ve 14. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.



İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz