Galatasaray-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 29. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Nefeslerin tutulacağı bu karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray'ın 11'i;
Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed
Beşiktaş'ın 11'i;
Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven