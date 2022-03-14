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Galatasaray-Beşiktaş | CANLI

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı anlatımı ve canlı istatistiğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş | CANLI
​Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig'in 29. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Nefeslerin tutulacağı bu karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Ormanın hayaletini görüntülediler.
Derbide 11ler belli oldu

Derbide 11'ler belli oldu

​Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımı için tıklayın.
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