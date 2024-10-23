Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray-Beşiktaş maçının da hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisini hangi hakem yönetecek?
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisini hangi hakem yönetecek?
Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler