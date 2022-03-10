Spor Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, 13 hakeme düdük astırılmasının ardından ilk atamalarını gerçekleştirdi. Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek isim de belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Atilla Karaoğlan

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 13 hakeme düdük astırmasının ardından ilk atamalarını gerçekleştirdi.

Buna göre Süper Lig'de 29. haftada görev alacak hakemler şöyle;

12 Mart Cumartesi;

  • 13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar;

  • 13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
  • 16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi;

  • 20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
  • 20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

"Futboldan tamamen silinmeliler"
SPOR
"Futboldan tamamen silinmeliler"

Yerle bir oldu

Yerle bir oldu

​Mariupol'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi.
Galatasaraylı yıldız İspanyolların ilgi odağı

Galatasaraylı yıldız
İspanyolların ilgi odağı

​Milli futbolcu, Barcelona maçı öncesinde röportaj verdi.
Putinden kayyum kararı: Rusyadaki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak

​Trabzonspor Başkanı, hakemlere düdük astırılmasını değerlendirdi.

Doğal gaz keşfiyle ilgili heyecanlandıran gelişme.

Şanlıurfa'da iki polisimizi şehit etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.