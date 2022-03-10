Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 13 hakeme düdük astırmasının ardından ilk atamalarını gerçekleştirdi.
Buna göre Süper Lig'de 29. haftada görev alacak hakemler şöyle;
12 Mart Cumartesi;
- 13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
- 16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
- 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar;
- 13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
- 16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
- 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi;
- 20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
- 20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan