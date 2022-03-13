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Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanacak mı?

Süper Lig'in 29. haftası önemli bir maça sahne olacak. Ligde 35 puanı bulunan Galatasaray sahasında 45 puanlı Beşiktaş'ı konuk edecek. Hafta içinde UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak turu rövanşa bırakan sarı-kırmızlı ekip, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelememiş kafileyi taşıyan uçak İzmir'e iniş yapmıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle derbinin ertelenmesi ve ileri bir tarihe alınması konuşulmuştu. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş

Ligde istediği sonuçları alamayan ancak Avrupa'da performansıyla dikkat çeken Galatasaray, kupanın son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile golsüz berabere kalarak turu Arena'ya bıraktı.

Bu maçın ardından İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak İzmir'e iniş yaptı. Cim-bom Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçına da burada hazırlandı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanacak mı ?

  • Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom Arena Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak hafta içi Avrupa Ligi'nde oynayacağı Barcelona maçına moralli çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip ise gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için zorlu rakibini yenip önemli bir engeli aşma çabasında. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuoyunda oynanıp oynanmayacağı tartışılan mücadele için oynanmaması yönünde TFF'den her hangi bir açıklama gelmedi. Karşılaşma planlandığı gün ve saatte oynanacak.

Galatasaray İstanbul'a geldi mi?

  • Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Barcelona maçının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e zorunlu iniş yapmıştı. Derbiye burada hazırlanan sarı kırmızılıların uçağı bu gün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

  • Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 14 Mart Pazartesi (yarın) günü saat 20.00'da Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi kim?

  • Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan bu önemli maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.


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