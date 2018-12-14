SÜPER LİG

Galatasaray'ın transferleri Manchester City'den olacak

Galatasaray City'den oyuncu bekliyor

Galatasaray, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kadrosunda düşünmediği isimleri kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Manchester City'li yöneticiler, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin, maliyetini biz karşılayalım. Galatasaray'da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın" teklifini kabul etti.

Ocak ayında kadrosunu 2 santrfor, 1 stoperle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Premier Lig devinin kendilerine vereceği oyuncu listesini beklemeye başladı.

  • City Menajeri Pep Guardiola'nın kadrosunda düşünmediği ve 'kiralık gidebilir' dediği futbolcular, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Galatasaray'a transfer olacak. Kiralanacak futbolculara herhangi bir transfer bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, bu yöntemle birlikte FFP kıskacından kaçmak istiyor.

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 971 milyon TL
Galatasaray'ın borcu 2 milyar 971 milyon TL

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim kurulu adına kulübün mali raporları hakkında açıklamalarda bulundu.Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon TL, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi.Kaan Kançal, borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğunu belirtti.Futbol takımının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını vurgulayan Kaan Kançal, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Ndiaye'nin getirdiği iki Senegalli Diyarbakırspor'da

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.