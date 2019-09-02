Galatasaray Diagne'yi rakibine gönderdi
SÜPER LİG

Galatasaray Diagne'yi rakibine gönderdi

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

Fotoğraf: Ata SELÇUK

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Bilindiği üzere Club Brugge, Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alıyor. Belçika ekibinin Senegalli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonlu bir şekilde anlaşmaya varması bekleniyor.

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol attı ve gol krallığı yaşadı.

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