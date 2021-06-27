Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda? Galatasaray-Dinamo Bükreş maç izle

Galatasaray, Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasındaki hazırlık maçı 18.00'de GSTV'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi haberimizdeki linkten de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş 11'i belli oldu. Sarı kırmızılılar mevcut kadrodaki futbolculardan ideal bir 11 ile sahaya çıktı.

Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Oğulcan, Mostafa Mohamed

Galatasaray'da Cezayirli yıldız Feghouli mücadeleye kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçındaki yedekleri;

İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Emin Bayram, Abdussamed Karnuçu, Erkan Süer, Arda Turan, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Gökay Güney.

Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanacak olan mücadele Galatasaray Televizyonu’ndan ve YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla devam etti

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Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Romanya takımı Dinamo Bükreş ile 18.00’de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yeni sezon için yapılan transfer çalışmalarına değinerek, "Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz." dedi.

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Terim'le birçok konu konuştuklarını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti;



"Futbol stratejimiz var, Galatasaray'ın gelecekteki futbol sistemini kurmak üzere. Hocamızla bu fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz. Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz."



