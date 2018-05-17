SÜPER LİG

Galatasaray Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katıyor

Eskişehirspor'un genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün önümüzdeki günlerde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Dorukhan Toköz orta sahanın yanı sıra sağ bek ve stoperde de görev yapabiliyor.

Dorukhan Toköz orta sahanın yanı sıra sağ bek ve stoperde de görev yapabiliyor.

Fotoğraf: Yasin Aras / AA

Süper Lig'de şampiyonluğun 1 puan uzağında olan Galatasaray, yeni sezon için de hazrılıklarına başladı. Transfer için düğmeye basan sarı-kırmızılıların Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı belirtildi.

Ajansspor'un aktardığına göre Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki giyen genç oyuncu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacak.

Eskişehirspor'un, Dorukhan'ın Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı ifade edildi.
  • Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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