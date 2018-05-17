Galatasaray Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katıyor

Süper Lig'de şampiyonluğun 1 puan uzağında olan Galatasaray, yeni sezon için de hazrılıklarına başladı. Transfer için düğmeye basan sarı-kırmızılıların Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı belirtildi.

Ajansspor'un aktardığına göre Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki giyen genç oyuncu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacak.

Eskişehirspor'un, Dorukhan'ın Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı ifade edildi.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.