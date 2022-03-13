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Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaştıktan sonra İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e iniş yapan Galatasaray kafilesi bu gün Göztepe tesislerinde yaptığı idmanın ardından İstanbul'a geldi. Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, takım otobüsü veya kişisel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Galatasaray Futbol Takımı, İstanbula döndü
Galatasaray İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında 10 Mart'ta İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan Galatasaray Futbol Takımı, çalışmalarına bir süre devam ettiği İzmir'den İstanbul'a geldi.

Barcelona ile karşılaştıktan sonra cuma günü ilk antrenmanını İspanya'da yapan sarı-kırmızılı takım, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemedi. Barselona'dan İzmir'e geçen Galatasaray, dün ve bugün antrenmanlarını bu şehirde gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan futbolcular ile teknik ekip, takım otobüsü veya kişisel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.
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