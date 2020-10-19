Galatasaray galibiyeti unuttu: Alanyaspor son dakikada kazandı

Süper Lig’in 5’inci haftasında, ilk yarı sonunda 10 kişi kalan Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi bu galibiyetle Süper Lig'de 5. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmadan dakikalar;

4. dakikada sağ taraftan Juanfran’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.

15. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç’ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’dan kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.

34. dakikada Falcao’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından Babacar’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Etebo’nun ceza yayı önünde Salih Uçan’a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

55’inci dakikada Moubandje pasında ceza sahası içi sol çapraz topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Babacar’a geldi. Senegalli futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70’inci dakikada sağ taraftan Linnes’in ortasına arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer’in vuruşu sonrası altıpasta Babel de kafa vuruşu yaptı ancak kaleci topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda dönen topa hareketlenen Belhanda’nın şutu ağlarla buluştu.

74’üncü dakikada karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısı sonrası Babel’in hava topu sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

87’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson’un topu sürdükten sonra ceza yayı içinden şutunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

89’uncu dakikada ceza sahası dışında defanstan seken topa hareketlenen Moubandje, pasını Bakasetas’a çıkardı. Bakasetas’ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+5’inci dakikada kullanılan korner sonrası defanstan seken top ceza sahası dışında Berkan’ın önünde kaldı. Berkan’ın sert şutunda penaltı noktası üzerinde Davidson’un dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'de 5. haftanın kapanışında Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. pic.twitter.com/obuhOrbT0O — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 19, 2020

Radamel Falcao 4. golünü attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında rakip fileleri havalandırdı. Falcao, 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Deneyimli golcü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde attığı 4 golün 3’ünü penaltıdan buldu. Radamel Falcao’nun 1 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, attığı golün ardından sevincini yeni doğan bebeğini hatırlayarak yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan Falcao, 46. dakikada yerini Faslı futbolcu Younes Belhanda’ya bıraktı.



