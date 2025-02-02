Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı! Icardi sürprizi

Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı! Icardi sürprizi

15:482/02/2025, Sunday
G: 2/02/2025, Sunday
DHA
Sonraki haber
Galatasaray, ligde 54 puanla lider konumda bulunuyor.
Galatasaray, ligde 54 puanla lider konumda bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlarken tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Mauro Icardi idmanı ziyaret etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Öte yandan tedavisine İstanbul'da devam etmek için dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'ya konuk olacak.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 2 Şubat 2025 Pazar bugünün maçları