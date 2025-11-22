Yeni Şafak
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR'ı belli oldu

13:1022/11/2025, Cumartesi
IHA
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.


Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.



#Galatasaray
#Gençlerbirliği
#Süper Lig
