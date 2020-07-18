SÜPER LİG

Galatasaray-Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

İlk 11'ler belli oldu

  • Galatasaray'ın 11'i: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Adem.
  • Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.

Saat kaçta hangi kanalda?

  • Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak müsabaka saat 21.00'de başalayacak ve beINSPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
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