Galatasaray-Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Adem.

Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.

Saat kaçta hangi kanalda?