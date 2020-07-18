Galatasaray-Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
İlk 11'ler belli oldu
- Galatasaray'ın 11'i: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Adem.
- Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.
Saat kaçta hangi kanalda?
- Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak müsabaka saat 21.00'de başalayacak ve beINSPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
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