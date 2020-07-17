Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'unu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu’nda 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da 4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sınırda olan isimler. Bu 4 futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde son hafta deplasmandaki Antalyaspor müsabakasında takımının yanında olamayacak.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezası biten Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Emin, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem.

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Donk

CEZALI: Yok

Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek.

SAKAT: Halil, Serdar, Beto*

CEZALI: Yok



