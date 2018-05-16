Galatasaray-Göztepe maçı Vadistanbul’da izlenilecek

Galatasaray Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan ve Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun, 19 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı sırasında İstanbul’da mücadeleyi izlemek için gerçekleştirilecek organizasyon hakkında Galatasaray Televizyonu’nda bilgiler verdi.

Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda fiziki şartlardan dolayı organizasyon yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken şöyle konuştu;

“Taraftarlarımız bir arada maç seyretme olanağına sahip olacak. Buradaki soru nerede olacağı? 4-5 gündür ilgili firmalarla görüşme içindeyiz. Taraftarlarımızı stadımızda toplama konusunda ciddi bir çalıma yaptık. Ama önümüze bazı engeller çıktı. Stadı çok konuştuk, fakat şöyle bir problemimiz var. Stadımızın zemini hibrit hale dönüştürüldü. Zemin üzerindeki hareketlerin müsabaka haricinde minimumda olması gerekiyor. Biz stadımızda maçı izleseydik skorborda değil zeminin ortasına ekran kurmamız gerekiyordu. Her bir ekranın 2 ton ağırlığı var. Toplam saha içinde 4 truss, her birinde 6 ayak olduğu düşünüldüğünde 24 ayak, toplamda 8 ton. Her tonajdan dolayı gömülme yapıyor. Zemin bizim için çok önemli. Avrupa’da da mücadele edeceğimiz düşünüldüğünde sahanın ortasında böyle bir yayın yapma imkanımız fiziki şartlar nedeniyle ortadan kalktı. Güney tribününde bu işi yapalım dedik. ‘U’ şeklinde taraftarları toplayalım dedik. Bunda da 12 metrelik bir derinlik gerekiyor düzenek için. Maalesef 6 metre. Sonrasında tribünler bazında basamaklar başladığı için stat içinde maçı seyrettirme şansımız ortadan kalktı.”

Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan, Göztepe - Galatasaray karşılaşmasının Türk Telekom Stadyumu’na çok yakın olan Vadistanbul AVM’de düzenlenecek olan bir organizasyonla ücretsiz olarak izleneceğinin müjdesini verirken şu ifadeleri kullandı: