Galatasaray, Göztepe'yi Kerem Aktürkoğlu ile yıktı

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19, 35 ve 64. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti ve hat-trick yaptı.

Alınan bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 46 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu'nun 6. golü

Süper Lig'de daha önce Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında birer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasında üç gol birden atarak bu sezon 6. golüne ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, en son Anagold 24Erzincanspor formasıyla Artvin Hopaspor maçında hat-trick yapmıştı. Galatasaray'da bu sezon Younes Belhanda Gençlerbirliği karşısında, Mbaye Diagne de Çaykur Rizespor maçında 3 gol birden atmıştı.

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Diabate 3. golünü attı

Takımının tek golüne imza atan Göztepeli Diabate, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarının ardından 3. golünü kaydetti.

3 hafta sonra kazandı

Ligde son olarak Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, ardından oynadığı 3 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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