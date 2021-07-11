Galatasaray gündeme gelmeyen bir futbolcuyu açıklamaya hazırlanıyor

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetimi, PSV maçı öncesinde kadronun takviye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar üç transfer yapan Galatasaray Kulübü, kadrosuna henüz yabancı oyuncu dahil etmedi. Sarı kırmızılılarda sol bek ve orta saha için transfer çalışmalarının hız kazandığı ve kısa süre içerisinde olumlu gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan spor yazarı Mehmet Özcan, Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıları yakından takip eden Özcan, 'aldığım istihbarata göre Galatatasaray, Pazartesi günü ismi gündeme gelmeyen yabancı bir futbolcuyu' açıklayacak dedi.