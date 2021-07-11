Spor Galatasaray gündeme gelmeyen bir futbolcuyu açıklamaya hazırlanıyor
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Galatasaray gündeme gelmeyen bir futbolcuyu açıklamaya hazırlanıyor

PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bu hafta ilk yabancı transferini duyurması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray gündeme gelmeyen bir futbolcuyu açıklamaya hazırlanıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve başkan Burak Elmas.

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetimi, PSV maçı öncesinde kadronun takviye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar üç transfer yapan Galatasaray Kulübü, kadrosuna henüz yabancı oyuncu dahil etmedi. Sarı kırmızılılarda sol bek ve orta saha için transfer çalışmalarının hız kazandığı ve kısa süre içerisinde olumlu gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan spor yazarı Mehmet Özcan, Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıları yakından takip eden Özcan, 'aldığım istihbarata göre Galatatasaray, Pazartesi günü ismi gündeme gelmeyen yabancı bir futbolcuyu' açıklayacak dedi.

  • Galatasaray, transfer sezonunda Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı.
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