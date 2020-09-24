UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray-Hajduk Split (CANLI)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Hajduk Split

Galatasaray-Hajduk Split

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Turu geçerse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın 11'i:

  • Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre, Ömer Bayram, Taylan, Etebo, Feghouli, Babel, Diagne

Hajduk Split 11'i:

  • Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos
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