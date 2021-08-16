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Galatasaray milli yıldızın peşini bırakmıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Halil Dervişoğlunun peşini bırakmıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Süper Lig başladı ama transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun yeniden takıma katılması için Galatasaray yoğun mesai harcıyor.

Fakat İngiliz kulübü, 21 yaşındaki milli oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın kiralık teklifini reddeden Brentford, 7-8 milyon euro civarında bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.

Yeniden görüşülecek

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden İngilizlerle masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

  • Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 12 maçta görev yapan Halil Dervişoğlu, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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