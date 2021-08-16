Galatasaray milli yıldızın peşini bırakmıyor

Süper Lig başladı ama transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun yeniden takıma katılması için Galatasaray yoğun mesai harcıyor.
Fakat İngiliz kulübü, 21 yaşındaki milli oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın kiralık teklifini reddeden Brentford, 7-8 milyon euro civarında bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.
Yeniden görüşülecek
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden İngilizlerle masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
- Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 12 maçta görev yapan Halil Dervişoğlu, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Halil Dervişoğlu ile de görüşüyoruz ancak takımı kendisini hazırlık kampına götürüp bir görmek istiyor." pic.twitter.com/TdvgkpUWPM
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Halil Dervişoğlu ile de görüşüyoruz ancak takımı kendisini hazırlık kampına götürüp bir görmek istiyor." pic.twitter.com/TdvgkpUWPM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 19, 2021