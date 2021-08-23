Spor Galatasaraya Hatayspor karşısında 3 puanı Luyindama getirdi
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Galatasaray'a Hatayspor karşısında 3 puanı Luyindama getirdi

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u Luyindama'nın son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve lige 2'de 2 yaparak başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Hatayspor maç özeti ve golleri izle: Feghouli gol izle Luyindama gol izle
Galatasaraylı futbolcuların Hatayspor maçındaki gol sevinci.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u Luyindama'nın son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve lige 2'de 2 yaparak başladı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 3. dakikada sağ tarafta topu alan Kamil Ahmet’in yerden ceza sahası içine verdiği pasta Lobjanidze’nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

10. dakikada Diagne, orta alanda kaptığı topu Berkan’a verdi. Berkan’ın ceza sahası içine çalımlarla girip pası Diagne’ye bıraktı. Topu Diagne öncesinde Hatayspor savunması araya girerek uzaklaştırdı.

GOL!

  • 30. dakikada Kerem’in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Cicaldau’nun şutunda meşin yuvarlak direkten dönüp Feghouli’nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada sağ taraftan Emre Çolak’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih Kurucuk’un kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar sokulan Lobjanidze'nin vuruşunda, Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Boey'in sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Diagne zor pozisyona rağmen meşin yuvarlağa gelişine iyi vurdu. Kaleci Munir, dar açıdan gelen topu güçlükle önledi.

71. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin ortasında Diouf'un kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

GOL!

  • 88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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