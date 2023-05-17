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Spor

Galatasaray Icardi ile şampiyonluğa koşuyor

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray'ın skor yükünü Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi çekiyor.

Haber Merkezi
11:42 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile olan görüşmelerini sürdürüyor

Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile olan görüşmelerini sürdürüyor

Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden kiralanan 30 yaşındaki santrfor, skorer performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdürüyor. Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın son 3 maçındaki 4 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.


Galatasaray'ın son yıllardaki en golcü ismi

Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonunda ligde kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu sarı-kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.


Şampiyon takımlarla oynanan maçları boş geçmedi

Arjantinli yıldız futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.


Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmalarda birer gol attı. Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.


Kariyerinin en sık gol attığı dönemi yaşıyor

Arjantinli futbolcu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi sarı-kırmızılı forma altında yaşıyor. Süper Lig'de sahada kaldığı bin 625 dakikada 17 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 95 dakikada bir skor üretme başarısı gösterdi. Icardi, önemli başarılar kazandığı Inter ve PSG'de bu ortalamayı yakalayamadı.






#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
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