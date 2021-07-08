Galatasaray idmanı taraftara açıyor: Şartlar belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Covid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17.00’deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak" denildi.

Galatasaray Kulübü'nün önümüzdeki dönemde en az bir veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarını Florya’daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edeceği bildirildi.