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Galatasaray idmanı taraftara açıyor: Şartlar belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, 9 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanın belirli şartlara uyan taraftarlara açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray idmanı taraftara açıyor: Şartlar belli oldu
Galatasaray Kulübü daha önce Türk Telekom'daki idmanı taraftarına açmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Covid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17.00’deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak" denildi.

Galatasaray Kulübü'nün önümüzdeki dönemde en az bir veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarını Florya’daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edeceği bildirildi.

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