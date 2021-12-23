Galatasaray ilk transferini açıklamak üzere: İmzalar resmiyete döküldü

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zemalek'ten aldı.
Sarı kırmızılılar uzun süredir merakla beklenen transferi tamamladı. 1.5 yıl önce kiralanırken 4 milyon dolar satın alma opsiyonu koydurulan Mohamed'in bonservisi artık Galatasaray'da.
- Sarı kırmızılılar Mısır Milli Takımı'nda da mücadele eden 23 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlarken devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini de gerçekleştirmiş oldu.
Mohamed, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.