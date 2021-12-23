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Galatasaray ilk transferini açıklamak üzere: İmzalar resmiyete döküldü

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray ilk transfer hakkını Mostafa Mohamed'in bonservisini alarak yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 4 milyon dolarlık bonservis opsiyonunun kullanılacağını resmi yazı ile Zemalek'e bildirdi ve Mohamed ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ilk transferini açıklamak üzere: İmzalar resmiyete döküldü
Burak Elmas - Galatasaray Başkanı

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zemalek'ten aldı.

Sarı kırmızılılar uzun süredir merakla beklenen transferi tamamladı. 1.5 yıl önce kiralanırken 4 milyon dolar satın alma opsiyonu koydurulan Mohamed'in bonservisi artık Galatasaray'da.

  • Sarı kırmızılılar Mısır Milli Takımı'nda da mücadele eden 23 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlarken devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini de gerçekleştirmiş oldu.

Mohamed, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.
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