Galatasaray ilk transferini yapıyor

Ligin son maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor'da oynayan ve Ümit Milli Takım'da da forma giyen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandı.
Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Eskişehirspor'un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi.
- Kırmızı-siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyip 2 gol attı.
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