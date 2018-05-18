Galatasaray ilk transferini yapıyor

Ligin son maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor'da oynayan ve Ümit Milli Takım'da da forma giyen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandı.

Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Eskişehirspor'un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi.