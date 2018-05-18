SÜPER LİG

Galatasaray ilk transferini yapıyor

Galatasaray'ın, Eskişehirspor'da oynayan ve Ümit Milli Takım'da da forma giyen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Fotoğraf: Evren Atalay / AA

Ligin son maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor'da oynayan ve Ümit Milli Takım'da da forma giyen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandı.

Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Eskişehirspor'un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi.

  • Kırmızı-siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyip 2 gol attı.

Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.
Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

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