Galatasaray istedi, yıldız futbolcu resti çekti: "Beni Beşiktaş'a verin"

Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan Rosier için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Portekiz ekibi Sporting'e 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Valentin Rosier (@v.rosier19)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

"Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"





Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting'in Roiser'e "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği kaydedildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Valentin Rosier (@v.rosier19)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM