Spor Galatasaray istedi, yıldız futbolcu resti çekti "Beni Beşiktaşa verin"
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Galatasaray istedi, yıldız futbolcu resti çekti: "Beni Beşiktaş'a verin"

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yaptı ve bonservisini almak için kulübü Sporting'le pazarlıklara başladı. Galatasaray'ın da devreye girdiği oyuncunun sarı-kırmızılılara kapıları kesin olarak kapattığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray istedi, yıldız futbolcu resti çekti: Beni Beşiktaşa verin
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan Rosier için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Portekiz ekibi Sporting'e 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği belirtildi.

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"Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"


Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting'in Roiser'e "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği kaydedildi.

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Valentin Rosier (@v.rosier19)'in paylaştığı bir gönderi

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