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Galatasaray'da hedef Kadıköy'e lider gitmek

Ligin son bölümünde yakaladığı çıkışla 5 maçlık galibiyet serisi yapan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına odaklandı. Perşembe günü sahasında başkent ekibini konuk edecek sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maça 6'da 6 ile gitmeyi hedefliyor.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray Kadıköye lider gitmek istiyor
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek.

Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

Sakatlık sıkıntısı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

  • Öte yandan santrfor pozisyonunda da Icardi'nin hala dönememesi nedeniyle problem devam ediyor. Ankaragücü maçını da kaçıracak Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisinde de forma giyememe ihtimali bulunuyor.

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