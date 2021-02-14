Galatasaray-Kasımpaşa maçında penaltı isyanı

Penaltı tartışmalarına neden olan pozisyon (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa'nın karşı karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası Kevin Varga yerde kaldı.

Kasımpaşalı futbolcuların yoğun penaltı itirazlarında bulunduğu pozisyonda hakem Erkan Özdamar karşılaşmayı devam ettirdi. Yaşanan ikili mücadeleyle ilgili VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.



Ahmet Çakar: Kasımpaşa'nın penaltısını yediler

Sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Utanmazlar Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler" ifadelerini kullandı.

Selçuk Dereli: Anlamak mümkün değil

Eski hakem Selçuk Dereli ise, "Kerem Aktürkoğlu’nun Kasımpaşalı oyuncuya müdahalesi çok net penaltı. Bu pozisyona nasıl penaltı verilmez gerçekten anlamak mümkün değil" dedi.

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(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)