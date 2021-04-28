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Galatasaray-Konyaspor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaları haberimizden takip edebilrsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Konyaspor (CANLI)
Galatasaray-Konyaspor

Antalyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle ligde zirve yarışına tutunan Galatasaray, ligin 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor ağırlayacak.

Sezonun ilk yarısında 4-3 mağlup olduğu rakibinde rövanşı almak isteyen Fatih Terim'in öğrencileri aynı zamanda Türk Telekom Stadı'ndaki dört maçlık galibiyet özlemine de son vermek istiyor. Sahasındaki son zaferini 28. haftadaki 2-0'lık BB Erzurumspor mücadelesinde elde eden Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra oynadığı maçlarda DG Sivasspor, F. Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Galatasaray 11'i;

  • Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Emre K., Etebo, G. Fernandes, Kerem, Halil, Mohamed.

Konyaspor 11'i;

  • Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi.

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