Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok

Galatasaray, dün geceye damga vuran Vagner Love haberlerine resmi sitesinden cevap verdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun transfer listesinde olmadığını ifade etti.

Galatasaray'ın Vagner Love açıklaması şöyle:

"Galatasaray olarak transfer sürecinde oyuncu-kulüp-menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir kulübüz. Adı geçen değerli oyuncuyla ilgili kulübümüz adına hocamız, tercümanımız veya idari çalışanlarımız hiçbir girişimde bulunmamıştır. Diğer yandan oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı öncelikle tabii ki değerli Alanyaspor başkanımızı arardık. Kendilerinden de basın yerine bizi aramalarını beklediğimiz gibi. Saygılarımızla"

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fatih Terim isyanı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan Brezilyalı forvet Vagner Love'u istediği iddia edilmişti.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili A Spor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Fatih Terim, Vagner'i tercümanlarına arattırdı. Bu doğru değil. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca oyuncumu aratmadıysa, çıksın yapmadım desin." Alanyaspor Kulübünün Vagner Love transferiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması bekleniyor.'Fatih Terim Vagner Love'ı istiyor' iddiası