Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in tercüman aracılığıyla Vagner Love'a transfer teklifi yaptığı iddialarına resmi sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, dün geceye damga vuran Vagner Love haberlerine resmi sitesinden cevap verdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun transfer listesinde olmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın Vagner Love açıklaması şöyle:
"Galatasaray olarak transfer sürecinde oyuncu-kulüp-menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir kulübüz. Adı geçen değerli oyuncuyla ilgili kulübümüz adına hocamız, tercümanımız veya idari çalışanlarımız hiçbir girişimde bulunmamıştır. Diğer yandan oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı öncelikle tabii ki değerli Alanyaspor başkanımızı arardık. Kendilerinden de basın yerine bizi aramalarını beklediğimiz gibi. Saygılarımızla"
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