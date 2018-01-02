SÜPER LİG

Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in tercüman aracılığıyla Vagner Love'a transfer teklifi yaptığı iddialarına resmi sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vagner Love sezon başında Alanyaspor'la yeni sözleşme imzalamıştı.

Vagner Love sezon başında Alanyaspor'la yeni sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, dün geceye damga vuran Vagner Love haberlerine resmi sitesinden cevap verdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun transfer listesinde olmadığını ifade etti.

Galatasaray'ın Vagner Love açıklaması şöyle:

  • "Galatasaray olarak transfer sürecinde oyuncu-kulüp-menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir kulübüz. Adı geçen değerli oyuncuyla ilgili kulübümüz adına hocamız, tercümanımız veya idari çalışanlarımız hiçbir girişimde bulunmamıştır. Diğer yandan oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı öncelikle tabii ki değerli Alanyaspor başkanımızı arardık. Kendilerinden de basın yerine bizi aramalarını beklediğimiz gibi. Saygılarımızla"

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fatih Terim isyanı
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fatih Terim isyanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan Brezilyalı forvet Vagner Love'u istediği iddia edilmişti.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili A Spor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Fatih Terim, Vagner'i tercümanlarına arattırdı. Bu doğru değil. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca oyuncumu aratmadıysa, çıksın yapmadım desin." Alanyaspor Kulübünün Vagner Love transferiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması bekleniyor.'Fatih Terim Vagner Love'ı istiyor' iddiası

Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi
Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi

Vagner Love transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim golcü futbolcuyu arayarak Galatasaray’a “Seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu.Beşiktaş devreye girdiFanatik'in haberine göre; Cenk’i Everton’a satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Vagner Love transferini bitirin talimatı verdi.Galatasaray bir adım önde Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray.Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon Euro’dan açmayı planlıyor. Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 10 gol attı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.