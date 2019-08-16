Galatasaray maçının yıldızı Recep Niyaz sosyal medyada gündem oldu

Denizlispor-Galatasaray maçında 1 gol atan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Recep Niyaz, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında ilk golü atan oyuncu olan Recep Niyaz, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 24 yaşındaki oyuncunun sezona damga vurabileceğini söylerken gelişimine devam edeceğini belirtti.

Recep Niyaz'ın Galatasaray maçı istatistikleri;

Süper Lig'de sezonun ilk golünü atan Recep Niyaz, 4 şut denemsi yaparken 1 topu de direkten döndü. %86,5 başarıyla pas yapan Recep, 2 tane şut pası verdi ve girdiği 11 ikili mücadelenin 8 tanesini kazandı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Recep Niyaz ise iddialı ifadeler kullandı;

"Gol anımda istediğim yere top gitti. Önüm açılınca vurmaya çalıştım. Böyle bir gol attığım için mutluyum. Ben burada, bu ligin hayalini kurarak büyüdüm. Ligimizin gözde kulüplerinden birisine karşı kazanmak ve bunda payımın olması mutluluk verici. Uzun süredir bilindiğim için yaşlı olduğum sanılıyor ama 24 yaşındayım. Geçen sene üzerine koyan bir performans vardı. Bunu perçinlemek istiyorum. TFF 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum."

Recep Niyaz için tepkiler;

Volkan Demirel, Recep Niyaz için “Şutlarını çıkarmakta en çok zorlandığım oyuncu. Hangi tarafı seçeceğini anlayamıyorsunuz” derdi. — Volkan Demir (@albandemir) 16 Ağustos 2019

Ki ben bunu seni tanıdığım günden beri savunuyorum kardeşim. Sen bu lige de damga vuracaksın. #recepniyaz https://t.co/dJGVOxCaZ1 — Tek’Online (@Tefoee) 16 Ağustos 2019

Recep Niyaz'ı ilk kez 16 yaşındayken Dünya gençler şampiyonu İspanya karşısında izlemiştim, resital yapmıştı. Geçen sezon çok iyi oynadı, bu sezon çok iyi başladı. İnşallah iyi yerlere gelir — HAKAN CAN (@HakanCan2011) 16 Ağustos 2019