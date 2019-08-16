Galatasaray maçının yıldızı Recep Niyaz sosyal medyada gündem oldu
SÜPER LİG

Galatasaray maçının yıldızı Recep Niyaz sosyal medyada gündem oldu

Denizlispor'un Galatasaray'ı yendiği karşılaşmanın yıldızı olan Recep Niyaz, sosyal medyada gündem haline geldi. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan oyuncu için Rıdvan Dilmen'den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Niyaz, Galatasaray'a attığı golden sonra taraftarına koşuyor.

Recep Niyaz, Galatasaray'a attığı golden sonra taraftarına koşuyor.

Denizlispor-Galatasaray maçında 1 gol atan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Recep Niyaz, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında ilk golü atan oyuncu olan Recep Niyaz, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 24 yaşındaki oyuncunun sezona damga vurabileceğini söylerken gelişimine devam edeceğini belirtti.

Recep Niyaz'ın Galatasaray maçı istatistikleri;

  • Süper Lig'de sezonun ilk golünü atan Recep Niyaz, 4 şut denemsi yaparken 1 topu de direkten döndü. %86,5 başarıyla pas yapan Recep, 2 tane şut pası verdi ve girdiği 11 ikili mücadelenin 8 tanesini kazandı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Recep Niyaz ise iddialı ifadeler kullandı;

  • "Gol anımda istediğim yere top gitti. Önüm açılınca vurmaya çalıştım. Böyle bir gol attığım için mutluyum. Ben burada, bu ligin hayalini kurarak büyüdüm. Ligimizin gözde kulüplerinden birisine karşı kazanmak ve bunda payımın olması mutluluk verici. Uzun süredir bilindiğim için yaşlı olduğum sanılıyor ama 24 yaşındayım. Geçen sene üzerine koyan bir performans vardı. Bunu perçinlemek istiyorum. TFF 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum."

Recep Niyaz için tepkiler;


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