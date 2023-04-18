Galatasaray Morutan'ı satmak için İtalya'da

İtalya Serie B takımlarından Pisa, Galatasaray'dan kiraladığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini almak istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Pisa'nın sportif direktörü Claudio Chiellini, Morutan için Galatasaray yönetimi ile bir görüşme yaptı.





Satın alma opsiyonu 5.5 milyon euro

Morutan'ın menajeri olan Becali de verdiği röportajda taraflar arasındaki bu görüşmeyi doğruladı. Becali, "Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5.5 milyon Euro. Kulüplerin birbirine ne dediğini bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz" diye konuştu.





Pisa ile 32 karşılaşmada süre alan Morutan, 6 gol ve 7 asistle oynadı. Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro olarak biliniyor.













Morutan'ın menajeri Becali: "Morutan, büyük ihtimalle İtalya’da kalacak. Kesinlikle Türkiye’ye geri dönmeyecek. İtalyan kulüpleri, Morutan’a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa’da." pic.twitter.com/CsjuxT6d2A — SPOR (@yenisafakspor) March 31, 2023











