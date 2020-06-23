Galatasaray Muslera'nın yerine alacağı kaleciyi belirledi

Beto'ya ülkesi Portekiz'in Sporting Lizbon takımının yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'tan sonra Galatatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan yıldız file bekçisi Muslera'dan uzun süre yoksun kalacak Galatasaray'ın serbest kalacak Beto'ya menajeri aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı vurgulandı. Erzurumspor'la sözleşmesi lig bitiminde sora erecek Boşnak kaleciye teklifin iletildiği iddia edildi. Önce Beto'yla tekrar masaya oturmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in Portekizli file bekçisini bırakmak istemediği öğrenildi. Takımda kaptanlık da yapan 38 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Göztepe olduğu ancak gelen teklifleri de değerlendirdiği vurgulandı.

Beto, geçen ay yönetimin koronavirüs pandemisi yüzünden diğer futbolcular gibi kendisine de yaptığı ücret indirimini kabul etmemiş, taraflar henüz yeni sezon için anlaşamamıştı.