Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi? Resmi açıklama geldi

Bonservisi Stoke City'de bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Ndiaye ve Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın transfer iddiaları hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

Transfer haberleri hakkında pic.twitter.com/yvDglQf0b6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2020

Galatasaraylıları heyecanlandıran Kevin Strootman iddiası Orta sahaya transfer yapmayı planlanan Galatasaray'da dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre, Marsilya forması giyen Kevin Strootman, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.Hollandalı futbolcunun transfer söylentisi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kevin Strootman kimdir?Ligue 1'de Marsilya forması giyen Kevin Strootman, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. 2018 yazında Roma'dan 25 milyon euro bedelle Marsilya'ya transfer olan sol ayaklı tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibiyle toplamda 65 maça çıkan Strootman, 3 gol atarken 9 da asist kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu Hollanda Milli Takımı ile de çıktığı 45 maçta 3 gol attı.Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti