Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?
Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi? Resmi açıklama geldi
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Badou Ndiaye ve Tolgay Arslan'ın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bonservisi Stoke City'de bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Ndiaye ve Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın transfer iddiaları hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."
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