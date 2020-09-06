TRANSFER

Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?

Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi? Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Badou Ndiaye ve Tolgay Arslan'ın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ndiaye, sarı-kırmızılı formayla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ndiaye, sarı-kırmızılı formayla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bonservisi Stoke City'de bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Ndiaye ve Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın transfer iddiaları hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

Galatasaraylıları heyecanlandıran Kevin Strootman iddiası
Galatasaraylıları heyecanlandıran Kevin Strootman iddiası

Orta sahaya transfer yapmayı planlanan Galatasaray'da dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre, Marsilya forması giyen Kevin Strootman, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.Hollandalı futbolcunun transfer söylentisi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kevin Strootman kimdir?Ligue 1'de Marsilya forması giyen Kevin Strootman, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. 2018 yazında Roma'dan 25 milyon euro bedelle Marsilya'ya transfer olan sol ayaklı tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibiyle toplamda 65 maça çıkan Strootman, 3 gol atarken 9 da asist kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu Hollanda Milli Takımı ile de çıktığı 45 maçta 3 gol attı.Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti

Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti
Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti

Galatasaray'ın, Anagold Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu eski hocası Mustafa Sarıgül anlattı. Kerem'in hem Başakşehir'de hem de Erzincan'da hocalığını yapan Sarıgül, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle konuştu;"Özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım""Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. Kerem bence geleceğin yıldızı olacak. Kerem, Fatih Terim gibi genç oyuncuları çıkarıp onlara şans vermeyi seven bir hocanın elinde çok çabuk parlar. Kerem; ivmelenmesi, topla olan koordinasyonunu sonlandırması çok iyi olan bir oyuncu. Kerem'i 2014-15'te sezonunda bir amatör takımdan bu özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım. Onu Visca'nın ters kanatta oynayanı gibi düşünmüştük. Gelişimi adına 3. Lig takımlarına kiraladık. Tekrar dönüşü problemli geçti. Karacabey serüveni oldu. Erzincan'da yeniden buluştuk.""İleride Ribery olur""Franck Ribery'nin biraz fiziki olarak geri modeli şu an için. Çok süratli ivmelenmesi, durduktan sonra adam eksiltmesiyle bence Onyekuru gibi tipik bir kenar oyuncu özellikleri var. Sezon başı kampı yedikten sonra biraz da üstünde durulursa yardım edilirse, öz güven verilirse ileride bir Ribery olur."Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptıVideo: Yaralı Yüz: Franck Ribery

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