Galatasaray Nzonzi transferinin maliyeti belli oldu

Roma Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a kiralandığını duyurdu. Açıklamada, iki kulüp arasında varılan anlaşma kapsamında Galatasaray'ın, oyuncuyu 500 bin euroya 2020-2021 sezonunda da kiralama opsiyonunun olduğu belirtildi.

Roma, Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonunun da olduğunu belirterek, Galatasaray'ın bu opsiyonu 30 Haziran 2020'de kullanmak isterse 16 milyon euro, 30 Haziran 2021'de kullanmak isterse 13 milyon euro ödemek durumunda olduğunu kaydetti.

Steven Nzonzi’nin kariyeri

Galatasaray’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, kariyerinde toplam 430 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı, 2016 yılında da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

Fransa’nın Amiens takımının altyapısında yetişen 30 yaşındaki futbolcu, ilk transferini 2009 yılının yaz ayında İngiliz ekibi Blackburn Rovers’a yaptı. 2012 yılında bir başka İngiliz temsilcisi Stoke City’e transfer olan Nzonzi, 2015 yılında da İspanyol takımı Sevilla’ya geçti. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla’dan Roma’ya 27 milyon Euro’ya gitti.

Steven Nzonzi Sevilla ve Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşarken, Sevilla ile de UEFA Avrupa Ligi’nde 7 müsabakada görev aldı. Nzonzi’nin kariyerinde 2018 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2015-2016 sezonunda da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kariyerinde toplam 430 resmi müsabakada görev alan Fransız futbolcu, 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Roma’da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.



