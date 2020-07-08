Galatasaray: Onyekuru için Monaco ile görüştük

Galatasaray Kulübü, Monaco'ya geri dönen Onyekuru hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün basında çıkan Onyekuru'nun geri dönüşünün Monaco'ya olan transfer ücretinin ödenmediğinden kaynaklandığına dair çıkan haberleri yalanlayan sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüne borçları olmadığı açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Eski oyuncumuz Onyekuru ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru teklifini kabul etmedi
- Galatasaray Kulübü aynı zamanda yaptığı açıklamada, uzun süredir Onyekuru için Monaco ile görüştüklerini fakat olumlu yanıt alamadıklarını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Monaco, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve Onyekuru, bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020
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