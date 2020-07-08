Galatasaray: Onyekuru için Monaco ile görüştük

Galatasaray Kulübü, Monaco'ya geri dönen Onyekuru hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün basında çıkan Onyekuru'nun geri dönüşünün Monaco'ya olan transfer ücretinin ödenmediğinden kaynaklandığına dair çıkan haberleri yalanlayan sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüne borçları olmadığı açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Eski oyuncumuz Onyekuru ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Henry Onyekuru'nun yerine alacağı ismi buldu Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yerine PSV'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma'nın adı geçiyor. Sarı kırmızılılar Hollanda'da mutsuz bir süreç geçiren yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini kulübüne bildirdi.Portekiz basınına yansıya haberlerde de Galatasaray'ın Bruma'yı tekrar kadrosuna katmak istediği belirtildi. PSV'de istediği şansları elde edemeyen oyuncunun tekrar Fatih Terim'le bir araya gelmek istediği ve sarı kırmızılılardaki ilk dönemi gibi etkili bir oyun ortaya koymayı hedeflediği belirtiliyor.Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bruma transferiyle ilgili görüşmeleri tamamlayacağı ve transferin sonuçlanacağı aktarılıyor.Derbide Bruma orta sahaya yakın bir noktada topu aldı, müthiş hızıyla ceza sahasına süzüldü ve slalomunu şık bir plaseyle tamamladı. Bu golle #Galatasaray, #Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. ⚡⚽ #derbi #nostalji pic.twitter.com/R1sP0qpB8W— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 27, 2018 Bruma kimdir: Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve sözleşmesi ne zaman bitiyor?Bruma, 25 yaşında Portekizli futbolcudur. Yıldız kanat oyuncusu Hollanda Ligi takımlarından PSV'de forma giyiyor. Bruma, Galatasaray kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 15 gol atmış 21 de asist yapma başarısı göstermişti. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, PSV'de çıktığı 31 maçta ise 5 gol attı 4 de asist yaptı.

Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru teklifini kabul etmedi

Galatasaray Kulübü aynı zamanda yaptığı açıklamada, uzun süredir Onyekuru için Monaco ile görüştüklerini fakat olumlu yanıt alamadıklarını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Monaco, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve Onyekuru, bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür" ifadelerine yer verildi.