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Spor Galatasaray parkeye özel çocuklar ile çıkacak
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Galatasaray parkeye ‘özel çocuklar’ ile çıkacak

Galatasaray Nef, 24 Nisan’da evinde oynayacağı son maça anlamlı bir sürprizle çıkacak. Sarı-kırmızılıların Tofaş ile karşılaşacağı mücadelede hava atışını 'özel çocuklar' gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray parkeye ‘özel çocuklar’ ile çıkacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı

Son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle ING Basketbol Süper Ligi’nin en formda takımları arasında yer alan Galatasaray Nef, ligin 29’uncu haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 15:30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, özel bir farkındalık çalışmasına da ev sahipliği yapacak.

Hava atışını özel çocuklar gerçekleştirecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Galatasaray Nef, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Tohum Otizm Vakfı ile otizm ve down sendromlu 250’nin üzerinde çocuğu Sinan Erdem Spor Salonu’nda misafir edecek. Karşılaşmayı çok sayıda çocuğun izlemesinin beklendiği maçta tribünlerde bayram coşkusunu yaşanırken, karşılaşmanın hava atışı için parkeye çıkacak özel çocuklar tüm Türkiye’ye bu konuda önemli bir mesaj verecek.

Maç sürpriz gösterilerle oynanacak

Galatasaray’ın tüm branşlardaki altyapı sporcularının da katılım göstereceği mücadelenin devre arasında, özel etkinlikler ve sahne şovları yer alacak. Basketbolseverlerin çocukları ile birlikte eğlenceli bir 23 Nisan kutlaması yapacağı maçtaki sürprizler de izleyicilere maçın coşkusunu yaşatacak.
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