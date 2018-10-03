Galatasaray-Porto maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports'tan yapılan açıklamada, 'Sporun Yıldızı' paketi bulunan Digiturk üyelerinin mücadeleyi izleyebilecekleri ifade edildi. Bu paketi bulunmayan Digiturk üyelerinin ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebileceği belirtildi.

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalı da Porto-Galatasaray maçını yayınlayacak. Futbolseverler mücadeleyi uydudan takip edebilecek.

CBC Sport'un frekans bilgileri şöyle;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500



