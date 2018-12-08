Galatasaray-Rizespor: 2-2

Süper Lig'de Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım maça ataklarla başlarken ilk golünü 40. dakikada Garry Rodrigues'in ayağından buldu. İlk yarı karşılaşma 1-0 sona ererken ikinci yarının 58. dakikasında Eren Derdiyok Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu dakikadan sonra ataklarını artıran konuk ekip 67'de Aminu, 80'de de Samudio'nun attığı gollerle skora dengeyi getirdi.
- Son dakikaları Rizespor'un yoğun ataklarıyla gelen mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray aynı puanlı Beşiktaş ve Trabzonspor'un altında 5. sıraya yerleşti.
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