SÜPER LİG

Galatasaray-Rizespor maçının canlı anlatımı

Galatasaray-Rizespor: 2-2

Galatasaray sahasında 2-0 öne geçtiği maçta, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Garry Rodrigues maçta 85 günlük gol suskunluğunu bozdu.

Garry Rodrigues maçta 85 günlük gol suskunluğunu bozdu.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Süper Lig'de Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım maça ataklarla başlarken ilk golünü 40. dakikada Garry Rodrigues'in ayağından buldu. İlk yarı karşılaşma 1-0 sona ererken ikinci yarının 58. dakikasında Eren Derdiyok Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu dakikadan sonra ataklarını artıran konuk ekip 67'de Aminu, 80'de de Samudio'nun attığı gollerle skora dengeyi getirdi.

  • Son dakikaları Rizespor'un yoğun ataklarıyla gelen mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray aynı puanlı Beşiktaş ve Trabzonspor'un altında 5. sıraya yerleşti.

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