Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladı

Galatasaray antrenman tesislerini Florya'dan Kemerburgaz'a taşıdı.
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan sürüyor. Lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'la oynayacağı maç 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
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