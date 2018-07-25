Galatasaray hazırlık maçında Sakaryaspor'a konuk oluyor

Galatasaray Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri haberimizde. Galatasaray, yeni sezon öncesi Türkiye'deki ilk hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler Sakaryaspor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçını saat 19.00'dan itibaren GS TV'den şifresiz canlı olarak izleyebilecek. Sakaryaspor-Galatasaray maçını haberimizden de 3 boyutlu olarak canlı takip edebilirsiniz.

Sakaryaspor-Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler

2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Futbol Takımı sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Mücadele Galatasaray Televizyonu ve resmi Youtube kanalından canlı yayınla ekrana gelecek.

SAKARYASPOR-GALATASARAY CANLI MAÇ YAYINI;

Galatasaray'ın hazırlık maçı karnesi

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia’ya 2-1 mağlup oldu. PSV maçında takımımızın tek golü Martin Linnes’ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transferimiz Henry Onyekuru’dan geldi.

Sakaryaspor ile 27 kez karşılaştılar

Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Takımımız bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3’lük üstünlük sağladı.

Sakaryaspor’un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya’da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti. İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan’ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Club Africain

Galatasaray’ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africain olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Club Africain'ın iç saha maçlarını oynadığı 60.000 kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının özetlerini izlemek için;

Galatasaray 1-0 FC WİL

GALATASARAY 3-1 PSV

Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı kaldı

İsviçre kampına katılmayan Tolga Ciğerci ile Galatasaray arasındaki ipler büyük ölçüde koptu. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre ‘Ağrılarını öne sürerek’ antrenmanlara katılmamıştı.

İsviçre’den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga’nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga’nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi.

Tolga Ciğerci bu sebeplerden ötürü Sakaryaspor ile oynanacak maç öncesinde kadroda yer almıyor.

G.Saray’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga’ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor. Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor.

Galatasaray'ın transfer gündemi

Galatasaray Kulübü, mali yapı sebebiyle diğer kulüpler gibi vasat bir yaz transfer dönemi geçiriyor. 'Sattığın kadar al' cezası sebebiyle oyuncu satışı yapmadan transfer yapamayan sarı kırmızılılar kiralık olarak alabileceği isimler için girişimlerde bulunuyor. Bu sebeple Schalke o4'ten Höwedes'i kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, Anderlecht'in golcüsü Teodorczyk için de oyuncu satılması halinde harekete geçecek.

Alman basını Höwedes'in kiralanması için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu iddia ederken Teodorczyk'un menajeri Marcin Kubacki de 27 yaşındaki Polonyalı forvetin Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı. Kubacki konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var"



