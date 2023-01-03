Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Sezon başından beri 229 bin 606 Galatasaray seyircisi maça geldi

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.

Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.

2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.

Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.

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2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

TIKLA: Spor Toto Süper Lig Puan Durumu <<<

2022-23 Süper Lig sezonu Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar olan 14 haftalık seyirci ortalamaları ise şöyle:

Galatasaray zirvede yer aldı

1 Galatasaray 229.606 - 45.921

2 Fenerbahçe 320.187 - 40.023

3 Beşiktaş 246.322 - 35.189

4 Trabzonspor 160.232 - 26.705

5 Adana Demirspor 99.998 - 20.000

6 MKE Ankaragücü 86.100 - 12.300

7 Antalyaspor 79.126 - 11.304

8 Kayserispor 70.600 - 10.086

9 Konyaspor 54.176 - 9.029

10 Hatayspor 49.617 - 8.270

11 Giresunspor 37.691 - 6.282

12 İstanbulspor 28.213 - 4.702

13 Alanyaspor 26.343 - 3.763

14 Sivasspor 27.099 - 3.387

15 Ümraniyespor 21.759 - 3.108

16 Kasımpaşa 20.086 - 2.869

17 Gaziantep FK 14.235 - 2.847

18 Başakşehir 21.824 - 2.728

19 Karagümrük 12.306 - 1.758

Süper Lig'de en çok seyirci çeken ilk 5 maçın 3'ü Galatasaray'ın! pic.twitter.com/VJ0sjPaJ9j — SPOR (@yenisafakspor) September 20, 2022

SPOR Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin