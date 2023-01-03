Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.
Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.
2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.
Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.
2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.
TIKLA: Spor Toto Süper Lig Puan Durumu <<<
2022-23 Süper Lig sezonu Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar olan 14 haftalık seyirci ortalamaları ise şöyle:
Galatasaray zirvede yer aldı
- 1 Galatasaray 229.606 - 45.921
- 2 Fenerbahçe 320.187 - 40.023
- 3 Beşiktaş 246.322 - 35.189
- 4 Trabzonspor 160.232 - 26.705
- 5 Adana Demirspor 99.998 - 20.000
- 6 MKE Ankaragücü 86.100 - 12.300
- 7 Antalyaspor 79.126 - 11.304
- 8 Kayserispor 70.600 - 10.086
- 9 Konyaspor 54.176 - 9.029
- 10 Hatayspor 49.617 - 8.270
- 11 Giresunspor 37.691 - 6.282
- 12 İstanbulspor 28.213 - 4.702
- 13 Alanyaspor 26.343 - 3.763
- 14 Sivasspor 27.099 - 3.387
- 15 Ümraniyespor 21.759 - 3.108
- 16 Kasımpaşa 20.086 - 2.869
- 17 Gaziantep FK 14.235 - 2.847
- 18 Başakşehir 21.824 - 2.728
- 19 Karagümrük 12.306 - 1.758
Süper Lig'de en çok seyirci çeken ilk 5 maçın 3'ü Galatasaray'ın! pic.twitter.com/VJ0sjPaJ9j
Süper Lig'de en çok seyirci çeken ilk 5 maçın 3'ü Galatasaray'ın! pic.twitter.com/VJ0sjPaJ9j— SPOR (@yenisafakspor) September 20, 2022