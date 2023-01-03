Spor Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi. Maç başına seyirci ortalaması da açıklandı. Galatasaray 45 bin 921 seyirci ortalaması ile zirvede yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede
Sezon başından beri 229 bin 606 Galatasaray seyircisi maça geldi

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.

Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.

2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.

Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.

2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

TIKLA: Spor Toto Süper Lig Puan Durumu <<<

2022-23 Süper Lig sezonu Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar olan 14 haftalık seyirci ortalamaları ise şöyle:

Galatasaray zirvede yer aldı

  • 1 Galatasaray 229.606 - 45.921
  • 2 Fenerbahçe 320.187 - 40.023
  • 3 Beşiktaş 246.322 - 35.189
  • 4 Trabzonspor 160.232 - 26.705
  • 5 Adana Demirspor 99.998 - 20.000
  • 6 MKE Ankaragücü 86.100 - 12.300
  • 7 Antalyaspor 79.126 - 11.304
  • 8 Kayserispor 70.600 - 10.086
  • 9 Konyaspor 54.176 - 9.029
  • 10 Hatayspor 49.617 - 8.270
  • 11 Giresunspor 37.691 - 6.282
  • 12 İstanbulspor 28.213 - 4.702
  • 13 Alanyaspor 26.343 - 3.763
  • 14 Sivasspor 27.099 - 3.387
  • 15 Ümraniyespor 21.759 - 3.108
  • 16 Kasımpaşa 20.086 - 2.869
  • 17 Gaziantep FK 14.235 - 2.847
  • 18 Başakşehir 21.824 - 2.728
  • 19 Karagümrük 12.306 - 1.758

Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin
SPOR
Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin


Hakemliği bitirildi

Hakemliği bitirildi

MHK Özgüç Türkalp'in biletini kesti.
VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.
Jesus onay verdi

Jesus onay verdi

​Fenerbahçe'nin Eden Hazard teklifi ortaya çıktı
Süper Lig'in yıldızını <br>saatçi zannettiler

Süper Lig'in yıldızını
saatçi zannettiler

​Mbaye Diagne'nin sığındığı fırının çalışanları konuştu.
'Benim niye <br>haberim yok?'

'Benim niye
haberim yok?'

"Hulk Süper Lig'e geliyor" iddiasına yalanlama geldi.
Fırına sığındı

Fırına sığındı

Özel şoförü Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdı.
Ghezzal bekleniyor

Ghezzal bekleniyor

​Yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Efsane pilot <br>hayatını kaybetti

Efsane pilot
hayatını kaybetti

​Ralli severleri yasa boğan kaza.
Unvanı <br>geri alındı

Unvanı
geri alındı

​Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e ceza.
Listeye eklendi

Listeye eklendi

​Beşiktaş'a Senegalli orta saha.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Mesut Özil için sürpriz transfer iddiası.
Tek alternatif <br>Van Aanholt

Tek alternatif
Van Aanholt

​Galatasaray'da kritik maçlar öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Asıl takımı Al-Nassr değil!

Asıl takımı Al-Nassr değil!

​Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde bilinmeyen madde ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.