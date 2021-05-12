Galatasaray sezonun sonu maçı için kamp kararı aldı: Futbolcular Florya'da toplanıyor Galatasaray, hafta sonunda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesinde flaş bir karar aldı. Teknik direktör Fatih Terim, yarın 18.00'de bütün takımı Florya'da toplayacak ve idmanın ardından sarı kırmızılı futbolcular kampa girecek.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 15:03 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 15:15 Yeni Şafak