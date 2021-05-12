Galatasaray sezonun sonu maçı için kamp kararı aldı: Futbolcular Florya'da toplanıyor

Galatasaraylı futbolcular, Yeni Malatya ile oynayacağı kritik maç öncesinde kampa girecek. Teknik direktör Fatih Terim, bugün takımına izin verirken bütün takımın yarın 18.00'de toplanmasını istedi. Terim, 18.00'de yapılacak idmanın ardından futbolcuların Florya'da kalacağını bildirdi.
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
- "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Takımımız, saat 18.00’deki antrenmanla birlikte Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek."