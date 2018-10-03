UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı karşılaşmada Portekiz ekibi 49. dakikada Marega'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı taraftarlar bu gole isyan etti. Bunun sebebi ise yıldız golcünün bomboş pozisyonda yükselerek vuruşunu yapması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların yediği gol, taraftarları çılgına çevirdi. Porto'nun golcü oyuncusu Marega'nın kornerde bomboş bir şekilde yükselerek vuruşunu yapması tepki çekti.

İşte Marega'nın vuruşunu yaptığı sırada Galatasaray savunma hattı;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol
Diğer

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaştı. Porto, Parega'nın 49. dakikada attığı golle temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti. Yenen goldeki defans hatası Galatasaray taraftarını isyan ettirdi.


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