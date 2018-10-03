Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı karşılaşmada Portekiz ekibi 49. dakikada Marega'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı taraftarlar bu gole isyan etti. Bunun sebebi ise yıldız golcünün bomboş pozisyonda yükselerek vuruşunu yapması.
Haber MerkeziYeni Şafak
Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların yediği gol, taraftarları çılgına çevirdi. Porto'nun golcü oyuncusu Marega'nın kornerde bomboş bir şekilde yükselerek vuruşunu yapması tepki çekti.
İşte Marega'nın vuruşunu yaptığı sırada Galatasaray savunma hattı;
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