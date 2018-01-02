Galatasaray teklifini hazırladı Trabzonspor bekliyor

Sol bek arayan Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde Bursaspor'dan Aziz Behich bulunuyor.

Avustralya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan futbolcunun Türk statüsünde oynuyor olması takımların bu transferde hevesli olmasına sebep oluyor. İlerleyen dönemde yabancı sınırının tekrar devreye girecek olmasından dolayı Galatasaray ve Trabzonspor'un Behich'in transferi konusunda Bursaspor'la görüşeceği belirtildi.

Galatasaray'ın teklifi oyuncu+para

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Rumen sol bek Latovlevici'yi Bursaspor'a önerdiği bununla birlikte Aziz Behich'in bonservisi için de bir miktar para teklif edeceği ifade ediliyor.

Trabzonspor Mas'ı bekliyor

Bordo mavili kulüpten ayrılması beklenen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'tan gelecek bonservis bedelini beklen Trabzonspor'un bu transferin ardından listesindeki isimlerle görüşeceği öğrenilirken Aziz Behich'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Bursaspor Aziz Behich'in fiyatını belirledi Bursaspor'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi.Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.Bursaspor 4 milyon euro istiyorBursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi.Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü. Aziz Behich (@azizbehich)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 3, 2017 at 11:59öö PST)