Galatasaray teklifini hazırladı Trabzonspor bekliyor

Sol bek arayan Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde Bursaspor'dan Aziz Behich bulunuyor.
Avustralya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan futbolcunun Türk statüsünde oynuyor olması takımların bu transferde hevesli olmasına sebep oluyor. İlerleyen dönemde yabancı sınırının tekrar devreye girecek olmasından dolayı Galatasaray ve Trabzonspor'un Behich'in transferi konusunda Bursaspor'la görüşeceği belirtildi.
Galatasaray'ın teklifi oyuncu+para
- Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Rumen sol bek Latovlevici'yi Bursaspor'a önerdiği bununla birlikte Aziz Behich'in bonservisi için de bir miktar para teklif edeceği ifade ediliyor.
Trabzonspor Mas'ı bekliyor
- Bordo mavili kulüpten ayrılması beklenen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'tan gelecek bonservis bedelini beklen Trabzonspor'un bu transferin ardından listesindeki isimlerle görüşeceği öğrenilirken Aziz Behich'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
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