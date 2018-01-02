SÜPER LİG

Galatasaray Aziz Behich teklifini hazırladı Trabzonspor bekliyor​

Galatasaray teklifini hazırladı Trabzonspor bekliyor

Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, Süper Lig'in dev takımlarının gözdesi haline geldi. Avustralya Milli Takımı'nda oynayan ancak Türk statüsünde forma giyebilen Aziz için Galatasaray ve Trabzonspor'un istekli olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, ilk yarı performansıyla Avrupa'nın en golcü savunmacısı oldu. (Maicon'la birlikte)

Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, ilk yarı performansıyla Avrupa'nın en golcü savunmacısı oldu. (Maicon'la birlikte)

Sol bek arayan Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde Bursaspor'dan Aziz Behich bulunuyor.

Avustralya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan futbolcunun Türk statüsünde oynuyor olması takımların bu transferde hevesli olmasına sebep oluyor. İlerleyen dönemde yabancı sınırının tekrar devreye girecek olmasından dolayı Galatasaray ve Trabzonspor'un Behich'in transferi konusunda Bursaspor'la görüşeceği belirtildi.

Galatasaray'ın teklifi oyuncu+para

  • Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Rumen sol bek Latovlevici'yi Bursaspor'a önerdiği bununla birlikte Aziz Behich'in bonservisi için de bir miktar para teklif edeceği ifade ediliyor.

Trabzonspor Mas'ı bekliyor

  • Bordo mavili kulüpten ayrılması beklenen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'tan gelecek bonservis bedelini beklen Trabzonspor'un bu transferin ardından listesindeki isimlerle görüşeceği öğrenilirken Aziz Behich'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Bursaspor Aziz Behich'in fiyatını belirledi
Bursaspor Aziz Behich'in fiyatını belirledi

Bursaspor'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi.Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.Bursaspor 4 milyon euro istiyorBursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi.Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü. Aziz Behich (@azizbehich)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 3, 2017 at 11:59öö PST)

Yeni Şafak Spor Servisi, ilk yarının 11'ini belirledi...

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

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